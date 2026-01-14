बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कराएंगे ऑनलाइन हवन

Bageshwar Dham: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब ऑनलाइन हवन कराएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद वैदिक परंपरा से ऑनलाइन हवन कराए जाने की घोषणा की है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जिनके घर ब्राह्मण नहीं पहुंच पाते उनके घर हम ऑनलाइन तरीके से हवन कराएंगे। ये हवन वैदिक परंपरा से कराए जाएंगे और 12 फरवरी 2026 से वैदिक परंपरा से ऑनलाइन हवन कराने की शुरुआत होगी। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि भारत को हिंदूवादी विचारधारा से भरपूर करने के लिए एक ही रास्ता है, साधु-संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल। देश को हम फिर से यज्ञ की तरफ, वेद की तरफ ले जाना चाहते हैं। यदि वेदों को सनातनी नहीं पढ़ेंगे, नहीं मानेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ियां भटक जाएंगी। इसके लिए हम वेद, यज्ञ की परंपरा शुरू कर रहे हैं।