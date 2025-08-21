महिला वर्ल्ड कप में दिखेगी छतरपुर की क्रांति, भारतीय टीम में मिली जगह

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला यह वैश्विक टूर्नामेंट 30 सितंबर 2025 से शुरू होगा, जिसमें उद्घाटन मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में होगा, और यदि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो यह मुकाबला कोलंबो में आयोजित होगा। मुकाबले भारत के चार शहरों बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और श्रीलंका के कोलंबो में होंगे। पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में और दूसरा 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। 12 साल बाद भारत में हो रहे इस टूर्नामेंट में आठ टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी और शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में करेगी। इसके बाद 5 अक्टूबर को कोलंबो में भारत-पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला होगा। भारत 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका और 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेलेगी। इसके बाद 19 अक्टूबर को इंदौर में इंग्लैंड, 23 अक्टूबर को गुवाहाटी में न्यूजीलैंड और 26 अक्टूबर को बेंगलुरु में बांग्लादेश से मुकाबला होगा। सभी मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे।