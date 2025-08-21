Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

महिला वर्ल्ड कप में दिखेगी छतरपुर की क्रांति, भारतीय टीम में मिली जगह

क्रांति, भारतीय टीम की ओर से पहली बार विश्व कप खेलने जा रही हैं, जो कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि संपूर्ण छतरपुर, बुंदेलखंड और मध्यप्रदेश के लिए गर्व का क्षण है।

छतरपुर

Dharmendra Singh

Aug 21, 2025

kranti daoud
क्रांति गौड़

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा की और टीम का ऐलान होते ही छतरपुर जिले में उत्साह की लहर दौड़ गई। दरअसल देश की उभरती हुई तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने भी टीम में अपनी जगह बनाई है, जो कि छतरपुर जिले की रहने वाली हैं। क्रांति, भारतीय टीम की ओर से पहली बार विश्व कप खेलने जा रही हैं, जो कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि संपूर्ण छतरपुर, बुंदेलखंड और मध्यप्रदेश के लिए गर्व का क्षण है।

भारतीय टीम को 2-1 से सीरीज जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई

उल्लेखनीय है कि छतरपुर जिले के घुवारा कस्बे की रहने वाली क्रांति गौड़ ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने अंतिम वनडे में 6 विकेट लेकर भारतीय टीम को 2-1 से सीरीज जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। क्रांति की रफ्तार और सटीक गेंदबाजी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरीं हैं। क्रांति गौड़ के भारतीय टीम में चयन से छतरपुर में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोग और क्रिकेट प्रेमी इसे ऐतिहासिक क्षण मान रहे हैं। क्रांति के कोच और परिवार ने उनकी मेहनत और लगन की जमकर तारीफ की।

स्थानीय निवासी रमेश यादव ने कहा कि क्रांति ने पूरे जिले का नाम रोशन किया है और विश्व कप में भी कमाल दिखाने की उम्मीद है। क्रांति गौड़ जैसे युवा खिलाडिय़ों और हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा जैसी अनुभवी खिलाडिय़ों के साथ भारतीय टीम इस बार ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे देश की निगाहें इस टूर्नामेंट पर टिकी हैं।

इंदौर सहित देश के चार शहरों मे होंगे मुकाबले

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला यह वैश्विक टूर्नामेंट 30 सितंबर 2025 से शुरू होगा, जिसमें उद्घाटन मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में होगा, और यदि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो यह मुकाबला कोलंबो में आयोजित होगा। मुकाबले भारत के चार शहरों बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और श्रीलंका के कोलंबो में होंगे। पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में और दूसरा 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। 12 साल बाद भारत में हो रहे इस टूर्नामेंट में आठ टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी और शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में करेगी। इसके बाद 5 अक्टूबर को कोलंबो में भारत-पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला होगा। भारत 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका और 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेलेगी। इसके बाद 19 अक्टूबर को इंदौर में इंग्लैंड, 23 अक्टूबर को गुवाहाटी में न्यूजीलैंड और 26 अक्टूबर को बेंगलुरु में बांग्लादेश से मुकाबला होगा। सभी मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 10:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / महिला वर्ल्ड कप में दिखेगी छतरपुर की क्रांति, भारतीय टीम में मिली जगह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.