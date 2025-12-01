‘छतरपुर विश्विद्यालय’ के कुलगुरु होंगे डॉ. राकेश सिंह कुशवाह, राज्यपाल ने की नियुक्ति

गौरतलब है कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शुभा तिवारी को विभिन्न अनियमिताओं एवं शिकायतों के चलते राज्यपाल के आदेश पर मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बर्खास्त किया जा चुका है। उक्त खाली पद पर आगामी आदेश तक डॉ. कुशवाहा की नियुक्ति की गई है।