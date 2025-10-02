जिला अस्पताल में 7 करोड़ की लागत से निर्मित कोविड आईसीयू में लाखों के उपकरण खस्ताहाल, सोलर और सीवेज प्लांट भी जर्जर

सोलर प्लांट की स्थिति भी आश्चर्यजनक है। अस्पताल में पुराने नैदानिक भवन में 20 किलोवाट का सोलर प्लांट 45 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया गया था। यह प्लांट पुराने भवन में ट्रामा, मेल, फीमेल, महिला सर्जिकल और बच्चों के वार्ड को बिजली सप्लाई करता था। इससे बिजली जाने पर पंखे और ट्यूब लाइटें चालू रहती थीं। नए पांच मंजिला भवन बनने के बाद सोलर प्लांट को नए भवन में नहीं शिफ्ट किया गया और न ही नए भवन में इसकी लाइन जोड़ी गई। यदि ऐसा किया गया होता तो 20 किलोवाट की लोड क्षमता बचाई जा सकती थी और बिजली बिल में भी कमी आती।