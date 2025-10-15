बागेश्वर धाम तिराहा पर फ्लाईओवर निर्माण शुरू, 33.14 करोड़ की लागत से 18 महीने में बनेगा आधुनिक पुल

झांसी-खजुराहो फोरलेन पर स्थित बागेश्वर धाम तिराहा, जो अब तक ट्रैफिक जाम और सडक़ हादसों का पर्याय बन चुका था, अब एक आधुनिक फ्लाईओवर से सुसज्जित होने जा रहा है। लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार फ्लाईओवर निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई। यह परियोजना 33.14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है और इसे 18 महीने की निर्धारित समयावधि में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस फ्लाईओवर का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पर ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 15.80 प्रतिशत बिलो रेट पर किया जा रहा है। यानी निर्माण एजेंसी को डिजाइन से लेकर मैटेरियल की आपूर्ति और तकनीकी निष्पादन तक की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है।