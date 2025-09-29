हल्दी लगाए कन्या पहाड़ में समाते ही उभर आईं अर्धकुवारी माता, अब होती है पिंडी की पूजा

देवीभक्त सुनील रिछरिया व अन्य देवी भक्त बताते हैं कि सैकड़ों वर्षों पूर्व एक छोटे से गांव के निर्धन परिवार की कन्या दुर्गा मां की कठिन साधक थी। संयोगवश दो जगह उसकी शादी की बात चली और दोनों जगहों से एक साथ, एक ही दिन दो बारातें उसे ब्याहने आ गईं। कन्या से विवाह किसका होगा इस बात पर लाठियां तन गईं। खूनी संघर्ष न हो इससे घबराकर शरीर में हल्दी लगाए कन्या किसी बहाने से पहाड़ पर पहुंची, वहां सच्चे मन से देवी मां को याद किया तो पहाड़ में दरार हो गई और कन्या उसमें समा गई। जब तक लोग उसे खोजते हुए पहाड़ पर बने हल्दी के पगचिन्हों के सहारे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें वहां हल्दी चिन्हों के बीच एक सूक्ष्म पिंडी उभरी दिखाई दी। इसे देवी मां का आशीर्वाद मानकर सभी के मस्तक श्रद्धा से झुक गए। तभी से यहां मां अर्धकुवारी को पूजा जाने लगा। पहाड़ पर आज भी हल्दी वाले पगचिन्ह उभरे हैं जो पूजे जाते हैं। अब इस स्थान की ख्याति इतनी बढ़ गई है कि नवरात्र की अष्टमी को यहां दूर-दूर से श्रद्धालु माता के दर्शनार्थ पहुंचते हैं।