Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

Big News: नेपाल हिंसा में फंसे MP के 4 परिवार, वीडियो जारी कर PM Modi से लगाई गुहार

Nepal violence: पर्यटक बनकर गए एमपी के चार परिवार अब नेपाल में मौत के खौफ से घिरे हुए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की अपील की।

छतरपुर

Akash Dewani

Sep 10, 2025

indian families trapped nepal violence pm modi rescue mp news
indian families trapped nepal violence pm modi rescue (Patrika.com)

Nepal violence: नेपाल में चल रहे भीषण विरोध-प्रदर्शनों और हिंसा के बीच भारत के हजारों लोग फंसे हुए हैं। इस बीच मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के 4 परिवार भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक होटल में फंसे हैं। इनमें बच्चों सहित कुल 14 लोग शामिल हैं। (mp news)

काठमांडू में फंसे भारतीय, पीएम मोदी से लगाई गुहार

जानकारी के अनुसार, छतरपुर कोतवाली इलाके के गल्ला मंडी निवासी व्यापारी पप्पू मातेले, ट्रांसपोर्ट कारोबारी निर्देश अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल और एक कुशवाहा परिवार अपने परिजनों के साथ नेपाल घूमने गए थे। लेकिन अचानक बढ़ती हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के कारण वे होटल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। होटल में फंसे छतरपुर के निर्देश अग्रवाल ने खिड़की से बाहर हो रही हिंसा और आगजनी का वीडियो भेजा है। परिवारों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से सुरक्षित निकालने की अपील की है।

ये भी पढ़ें

MP में यहां ‘सामूहिक इस्तीफा’, 14 सदस्यों ने एक साथ किया रिजाइन
शिवपुरी
Mass resignation of Badarwas Janpad Panchayat members mp news

ये भी पढ़ें

‘सब दुआओं में याद रखना’…. सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर होटल मालिक ने उठाया खौफनाक कदम
बेतुल
Hotel owner hanged himself social media post love affair mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 01:49 pm

Published on:

10 Sept 2025 01:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / Big News: नेपाल हिंसा में फंसे MP के 4 परिवार, वीडियो जारी कर PM Modi से लगाई गुहार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.