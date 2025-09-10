Big News: नेपाल हिंसा में फंसे MP के 4 परिवार, वीडियो जारी कर PM Modi से लगाई गुहार

जानकारी के अनुसार, छतरपुर कोतवाली इलाके के गल्ला मंडी निवासी व्यापारी पप्पू मातेले, ट्रांसपोर्ट कारोबारी निर्देश अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल और एक कुशवाहा परिवार अपने परिजनों के साथ नेपाल घूमने गए थे। लेकिन अचानक बढ़ती हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के कारण वे होटल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। होटल में फंसे छतरपुर के निर्देश अग्रवाल ने खिड़की से बाहर हो रही हिंसा और आगजनी का वीडियो भेजा है। परिवारों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से सुरक्षित निकालने की अपील की है।