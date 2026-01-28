28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

देश के 10 राज्यों की 300 बेटियों का विवाह कराएंगे बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री

bageshwar dham: कन्या विवाह महोत्सव में 60 अनाथ, 138 पितृ हीन, 28 मातृहीन, आठ दिव्यांग, 23 दिव्यांग माता-पिता की बेटियां बनेंगी दुल्हन।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Jan 28, 2026

bageshwar dham

bageshwar dham mass marriage 300 girls dhirendra shastri (सोर्स- बागेश्वर धाम सोशल साइट)

bageshwar dham: देश-दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके मध्यप्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में एक पखवाड़ा बाद फिर से शहनाइयां गूंजने वाली हैं। बागेश्वर धाम की दान पेटी में आने वाली चढ़ोत्तरी से पीठाधीश पं. धीरेंद्र शास्त्री हर वर्ष गरीब, अनाथ, मातृहीन, पितृहीन, अत्यंत निर्धन बेटियों को विवाह कराते हैं। इस साल भी शिवरात्रि के अवसर पर बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव होगा जिसमें 300 बेटियों का विवाह कराया जाएगा। जिन बेटियों की शादी कराई जाएगी उनकी सूची जारी कर दी गई है।

300 बेटियों का विवाह कराएंगे बागेश्वर महाराज

इस साल शिवरात्रि पर होने वाले सप्तम कन्या विवाह महोत्सव में बागेश्वर धाम में 300 बेटियों का विवाह कराया जाएगा। जिन 300 बेटियों का विवाह महोत्सव में कराया जाएगा वो मध्यप्रदेश के साथ ही नेपाल सहित देश के 9 राज्यों के अलग अलग जिलों की रहने वाली हैं। इन बेटियों में 60 ऐसी बेटियां हैं जो अनाथ हैं। इसके अलावा 138 बेटियां पितृ हीन हैं। साथ ही 28 बेटियां मातृ हीन हैं। 8 ऐसी बेटियां हैं जो दिव्यांग हैं। वहीं 23 दिव्यांग माता-पिता की बेटियां भी इस विवाह में शामिल होकर अपना नया जीवन शुरू करेंगी। 39 बेटियां उन परिवारों की हैं जो अत्यंत निर्धन है।

दान पेटी की राशि से कराया जाता है विवाह महोत्सव

बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि बागेश्वर धाम की दान पेटी में जो भी राशि प्राप्त होती है वह इन बेटियों के विवाह में खर्च की जाती है। उन्होंने कहा कि देशभर के मठ, मंदिरों से अगर इस तरह का चलन शुरू हो जाए तो न केवल गरीब बेटियों का घर बसेगा बल्कि कोई भी व्यक्ति बेटी को बोझ नहीं मानेगा। देश के 10 राज्यों के 60 जिलों की बेटियां परिणय सूत्र में इस साल बंधेंगी। एक बेटी नेपाल से भी बागेश्वर धाम विवाह करने आ रही है। बेटी का विवाह नेपाल में ही हो रहा है। कन्या और वरपक्ष की ओर से बागेश्वर धाम आकर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच सभी दस्तावेजों सहित फॉर्म जमा किए गए थे इसलिए उनका चयन किया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार की बेटियां वैवाहिक बंधन में बंधकर अपना नया जीवन शुरू करेंगी। इस विवाह में मध्य प्रदेश की 229 और उत्तर प्रदेश की 56 बेटियां शामिल हो रही हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस जिले में 100 एकड़ में बनेगा फूलों का मेगा क्लस्टर
भोपाल
ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 08:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / देश के 10 राज्यों की 300 बेटियों का विवाह कराएंगे बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बंगाल की खाड़ी से आज उठेगा पश्चिमी विक्षोभ, तेज हवा और बूंदाबांदी के आसार, रात के तापमान में 4 डिग्री की गिरावट

weather
छतरपुर

जिले के खेल पर ग्रहण, हजार से अधिक स्कूलों में नहीं पहुंची खेल सामग्री, प्रशिक्षकों के अभाव में जिले के 4 लाख छात्र

sports ground
छतरपुर

कोर्ट परिसर में गुटखा थूकना भाजपा पार्षद सहित तीन लोगों को पड़ा महंगा

chhatarpur
छतरपुर

अग्रवाल समाज ने धूमधाम से कराए सर्व समाज की 12 कन्याओं के विवाह

vivah
छतरपुर

गरीबी की राख से उठे सपनों के परचम, संघर्ष की धूप में तपकर बनी सफलता की कहानी

convacation
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.