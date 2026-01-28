देश के 10 राज्यों की 300 बेटियों का विवाह कराएंगे बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि बागेश्वर धाम की दान पेटी में जो भी राशि प्राप्त होती है वह इन बेटियों के विवाह में खर्च की जाती है। उन्होंने कहा कि देशभर के मठ, मंदिरों से अगर इस तरह का चलन शुरू हो जाए तो न केवल गरीब बेटियों का घर बसेगा बल्कि कोई भी व्यक्ति बेटी को बोझ नहीं मानेगा। देश के 10 राज्यों के 60 जिलों की बेटियां परिणय सूत्र में इस साल बंधेंगी। एक बेटी नेपाल से भी बागेश्वर धाम विवाह करने आ रही है। बेटी का विवाह नेपाल में ही हो रहा है। कन्या और वरपक्ष की ओर से बागेश्वर धाम आकर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच सभी दस्तावेजों सहित फॉर्म जमा किए गए थे इसलिए उनका चयन किया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार की बेटियां वैवाहिक बंधन में बंधकर अपना नया जीवन शुरू करेंगी। इस विवाह में मध्य प्रदेश की 229 और उत्तर प्रदेश की 56 बेटियां शामिल हो रही हैं।