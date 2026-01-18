MP में 190 करोड़ की लागत से लगेंगे दो प्लांट, रोजगार के खुलेंगे अवसर

MP News: छतरपुर जिले में औद्योगिक विकास (Industrial Development) को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक पहल सामने आई है, जिससे न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। खजुराहो के समीप सिंगापुर के एनआरआई उद्यमी सुरेश अग्रवाल द्वारा 150 करोड़ रुपए की लागत से आलू आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही करीब 40 करोड़ रुपए खर्च कर एक बायो फ्यूल प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं से जिले में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।