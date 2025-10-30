एनीमल बर्थ कंट्रोल सेंटर के लिए अपात्रों ने डाले टेंडर, अब फिर से होगी प्रक्रिया

शहर के कई इलाकों सौरा रोड, देरी रोड, बजरंग नगर, विश्वनाथ कॉलोनी, चौबे कॉलोनी सहित करीब दो दर्जन से अधिक कॉलोनियों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रात के समय लोग जरूरी काम होने पर भी घरों से निकलने से डरते हैं। बाइक और साइकिल सवारों के पीछे दौड़ना अब इन कुत्तों की आदत बन चुकी है। कई इलाकों में तो लोग इन्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात में झुंड बनाकर घूमने वाले ये कुत्ते न केवल डर का माहौल पैदा करते हैं बल्कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बन चुके हैं। नगर पालिका द्वारा कई बार इन्हें पकड़ने के अभियान की घोषणाएं की गईं, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में समस्या जस की तस बनी हुई है।