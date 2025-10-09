मेला जल विहार 2025 में दिखेगी संस्कृति और परंपरा की भव्य झलक

मेले में सर्कस, मौत का कुआं, झूले, चिड़ियाघर, पायल की झंकार, मीना बाजार, “द वर्निंग ट्रेन”, बाम्बे विकास प्रदर्शनी, चौपाटी, कलकत्ता की मिठाई, मथुरा के पेड़े, ग्वालियर की गजक और बुंदेली व्यंजन दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मेले के आयोजन से शहर में न केवल उत्सव का माहौल बनेगा, बल्कि स्थानीय व्यवसायियों, कलाकारों और हस्तशिल्पकारों को भी एक बड़ा मंच मिलेगा।