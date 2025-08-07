ललितपुर-खजुराहो और खजुराहो-महोबा रेलखंड पर ‘कवच’ प्रणाली को मिली मंजूरी

उत्तर मध्य रेलवे के जिन 14 खंडों में यह प्रणाली लागू की जा रही है, ललितपुर–खजुराहो (164 किमी) और खजुराहो–महोबा (64 किमी) के साथ ही झांसी मंडल के बिरलानगर–उदईमोड़ (102 किमी) और एआइटी–कोंच (13 किमी) जैसे रूट भी शामिल हैं। रेलवे के अनुसार आगामी 6 वर्षों में देश के प्रमुख रेलमार्गों पर कवच 4.0 तकनीक लागू की जाएगी। अब तक 30000 से अधिक कर्मचारियों को इस प्रणाली पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हर वर्ष रेलवे 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि सिर्फ सुरक्षा गतिविधियों पर खर्च कर रहा है।