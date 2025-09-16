केन-बेतवा लिंक परियोजना के 165 हेक्टेयर जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू, 49 गांवों से निकलेगी

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत केन नदी पर बनने वाले ढोढन बांध और बेतवा नदी तक लिंक नहर का निर्माण केबीएलपीए यानी (केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी) करेगी। नहर की शुरुआत में चौड़ाई 13.2 मीटर होगी, जबकि बेतवा नदी के पास यह घटकर 10 मीटर हो जाएगी। नहर से छोटे-छोटे माइनर नहर बनाए जाएंगे, जो खेतों तक पानी पहुंचाएंगे। मुख्य नहर में 11 पंप स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से 5 पंप स्टेशन छतरपुर जिले में, एक-एक टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में और बाकी के बचे हुए 3 पंप स्टेशन यूपी के हिस्से में स्थापित किए जाएंगे। नहर का मार्ग केन नदी से शुरु होकर बेतवा नदी तक जाएगा। ये छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की सीमा से होकर गुजरेगी।