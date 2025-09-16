केन-बेतवा लिंक परियोजना के 165 हेक्टेयर जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू, 49 गांवों से निकलेगी

Ken-Betwa Link Project: केन-बेतवा लिंक परियोजना में नहर निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। इसके मुख्य बांध ढोढन के निर्माण के लिए 3900 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है। बेतवा नदी तक पानी पहुंचाने वाले 212 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के निर्माण की कवायद भी शुरू हो गई है। जमीन अधिग्रहण के लिए धारा 19 का प्रकाशन करने की तैयारी चल रही है। इस नहर के माध्यम से एमपी और यूपी के कई जिलों की सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी।
केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत केन नदी पर बनने वाले ढोढन बांध और बेतवा नदी तक लिंक नहर का निर्माण केबीएलपीए यानी (केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी) करेगी। नहर की शुरुआत में चौड़ाई 13.2 मीटर होगी, जबकि बेतवा नदी के पास यह घटकर 10 मीटर हो जाएगी। नहर से छोटे-छोटे माइनर नहर बनाए जाएंगे, जो खेतों तक पानी पहुंचाएंगे। मुख्य नहर में 11 पंप स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से 5 पंप स्टेशन छतरपुर जिले में, एक-एक टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में और बाकी के बचे हुए 3 पंप स्टेशन यूपी के हिस्से में स्थापित किए जाएंगे। नहर का मार्ग केन नदी से शुरु होकर बेतवा नदी तक जाएगा। ये छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की सीमा से होकर गुजरेगी।
केन-बेतवा लिंक का सबसे लंबा हिस्सा छतरपुर से गुजरेगा। जो कि 49 गांवों से निकलेगा। नहर निर्माण के लिए 165 हेक्टेयर निजी और 1134 हेक्टेयर सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। छतरपुर जिला प्रशासन की ओर से नहर निर्माण के लिए धारा 11ए के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। अब इसे अगले चरण में धारा 19 के तहत भू-स्वामियों के नाम के साथ सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा।
केबीएलपीए के ईई आशीष कुशवाह ने बताया कि परियोजना में मुख्य नहर का निर्माण झांसी कार्यालय से प्रबंधित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कराए जा रहे हैं। धारा 19 के प्रकाशन और भूमि अधिग्रहण के बाद निर्माण के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे।
जिले में लिंक नहर से 3.50 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। प्रोजेक्ट के कार्यपालन यंत्री निर्मल चंद जैन ने बताया कि जिले में 5 पंप हाउस स्थापित किए जाएंगे। इन पंप हाउस से राजनगर, छतरपुर, नौगांव, बिजावर और बड़ामलहरा विकासखंड में नहरों का जाल बिछाकर सिंचाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सर्वे के आधार पर डीपीआर (डिज़ाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जा रही है।