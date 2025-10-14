पर्चा बनाना छोड़कर…मैदान पर चौके-छक्के लगाते नजर आएंगे ‘धीरेंद्र शास्त्री’, सामने आई ये वजह

Pandit Dhirendra Shastri: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में आई बाढ़ के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। जिसके चलते सनातन न्यास फाउन्डेशन के द्वारा उनकी मदद के लिए 18 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम में एक चैरिटी मैत्रीपूर्ण 'सनातन क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री समेत कई और बाबा चौके-छक्के लगाते नजर आएंगे।
कथावाचकों की टीम के नाम काफी रोचक रखे गए हैं। जैसे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टीम बजरंग ब्लास्टर्स, देवकीनंदन ठाकुर की टीम का नाम वृंदावन वॉरियर, इंद्रेश उपाध्याय की टीम राधे रॉयल्स और चिन्मयानंद बापू की टीम का नाम राघव राइडर्स रखा गया है। इन टीमों में कथावाचकों के साथ संत समाज के कई और सदस्य शामिल होंगे।
दरअसल, सनातन न्यास फाउंडेशन की ओर से पीड़ित परिवार को राशन समेत जरूरतों का सामान पहुंचाया जाएगा। इस कार्य में जनजागरूकता और प्रेरणा लाने के लिए एक चैरिटी मैत्रीपूर्ण सनातन क्रिकेट लीग का आयोजना सनातन न्या फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है।
चारों कथावाचक अपनी-अपनी टीमों का नेतृत्व करेंगे। जैसे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री टीम बजरंग ब्लास्टर्स, देवकीनंदन ठाकुर टीम वृंदावन वॉरियर, इंद्रेश उपाध्याय टीम राधे रॉयल्स और चिन्मयानंद बापू की टीम राघव राइडर्स का नेतृत्व करेंगे। इस मैत्रीपूर्ण क्रिकेट लीग का आयोजन सुबह 9:30 बजे से शुरु होगा। जिसमें दर्शकों को निशुल्क में प्रवेश मिलेगा।
