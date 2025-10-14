Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

पर्चा बनाना छोड़कर…मैदान पर चौके-छक्के लगाते नजर आएंगे ‘धीरेंद्र शास्त्री’, सामने आई ये वजह

Pandit Dhirendra Shastri: अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री चौके-छक्के लगाते मैदान पर नजर आएंगे।

less than 1 minute read

छतरपुर

image

Himanshu Singh

Oct 14, 2025

pandit Dhirendra Shastri

Pandit Dhirendra Shastri: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में आई बाढ़ के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। जिसके चलते सनातन न्यास फाउन्डेशन के द्वारा उनकी मदद के लिए 18 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम में एक चैरिटी मैत्रीपूर्ण 'सनातन क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री समेत कई और बाबा चौके-छक्के लगाते नजर आएंगे।

किसकी होगी कौन-सी टीम

कथावाचकों की टीम के नाम काफी रोचक रखे गए हैं। जैसे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टीम बजरंग ब्लास्टर्स, देवकीनंदन ठाकुर की टीम का नाम वृंदावन वॉरियर, इंद्रेश उपाध्याय की टीम राधे रॉयल्स और चिन्मयानंद बापू की टीम का नाम राघव राइडर्स रखा गया है। इन टीमों में कथावाचकों के साथ संत समाज के कई और सदस्य शामिल होंगे।

क्रिकेट मैच का आयोजन क्यों?

दरअसल, सनातन न्यास फाउंडेशन की ओर से पीड़ित परिवार को राशन समेत जरूरतों का सामान पहुंचाया जाएगा। इस कार्य में जनजागरूकता और प्रेरणा लाने के लिए एक चैरिटी मैत्रीपूर्ण सनातन क्रिकेट लीग का आयोजना सनातन न्या फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है।

चारों कथावाचक अपनी-अपनी टीमों का नेतृत्व करेंगे

चारों कथावाचक अपनी-अपनी टीमों का नेतृत्व करेंगे। जैसे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री टीम बजरंग ब्लास्टर्स, देवकीनंदन ठाकुर टीम वृंदावन वॉरियर, इंद्रेश उपाध्याय टीम राधे रॉयल्स और चिन्मयानंद बापू की टीम राघव राइडर्स का नेतृत्व करेंगे। इस मैत्रीपूर्ण क्रिकेट लीग का आयोजन सुबह 9:30 बजे से शुरु होगा। जिसमें दर्शकों को निशुल्क में प्रवेश मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 05:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / पर्चा बनाना छोड़कर…मैदान पर चौके-छक्के लगाते नजर आएंगे ‘धीरेंद्र शास्त्री’, सामने आई ये वजह

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘प्रेमानंद महाराज’ के गले लगकर भावुक हो गए ‘पंडित धीरेंद्र शास्त्री’, जानें क्या है वजह?

छतरपुर

शराब फैक्ट्री के रासायनिक कचरे से बिगड़ा पर्यावरणव सेहत, एनजीटी ने सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

distelery
छतरपुर

लापरवाही पर एसडीओ व बाबू को किया निलंबित, एक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश

pwd
छतरपुर

धीरेंद्र शास्त्री ने दिवाली पर पटाखों को लेकर दिया बड़ा बयान: कहा- ‘हमें ज्ञान न पेलें, हम बकरीद-ताजिए पर ज्ञान नहीं देते…’

pandit dhirendra shastri
छतरपुर

एमपी में गांव वाले मोबाइल की रोशनी को समझ बैठे ड्रोन, युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा

chhatarpur news
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.