पर्चा बनाना छोड़कर…मैदान पर चौके-छक्के लगाते नजर आएंगे ‘धीरेंद्र शास्त्री’, सामने आई ये वजह

Pandit Dhirendra Shastri: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में आई बाढ़ के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। जिसके चलते सनातन न्यास फाउन्डेशन के द्वारा उनकी मदद के लिए 18 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम में एक चैरिटी मैत्रीपूर्ण 'सनातन क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री समेत कई और बाबा चौके-छक्के लगाते नजर आएंगे।