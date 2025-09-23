शराब फैक्ट्री: कलेक्टर ने बैठाई हाई लेवल जांच, तीन विभागों की संयुक्त टीम करेगी पड़ताल

नौगांव में संचालित मेसर्स जैगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड शराब डिस्टिलरी के जल और वायु प्रदूषण के साथ-साथ श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत और केन्द्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार के संज्ञान में मामला पहुंचने के बाद कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अब राजस्व विभाग के साथ-साथ सागर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग और औद्योगिक सुरक्षा टीम संयुक्त रूप से पड़ताल करेंगे।