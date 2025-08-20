पांच लोकांचल की संस्कृति, कला और लोक देवताओं का जीवंत दर्शन

आदिवर्त लोककला संग्रहालय के प्रभारी अशोक मिश्रा बताते हैं कि यहां पर्यटक न केवल इन क्षेत्रों की लोकसंस्कृति से रूबरू होंगे, बल्कि उनके दैनिक जीवन, उत्सव, अनुष्ठान और आस्थाओं का प्रत्यक्ष अनुभव भी कर सकेंगे। इस बस्ती में मिट्टी और गोबर से लीपे-पोते घर, चौपाल, बैठक, आंगन, चरनी और पारंपरिक कृषि उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है। समय-समय पर इन घरों को उसी तरह सजाया और पोता जाएगा, जैसा ग्रामीण जीवन में होता है। संग्रहालय प्रबंधन का कहना है कि यह केवल प्रदर्शन मात्र नहीं बल्कि संस्कृति को जीवित अनुभव कराने का प्रयास है।