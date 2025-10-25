एमपी में विधायक समर्थक की दबंगई, थाने से ले भागे जब्त ट्रैक्टर

Chhatarpur- एमपी में रेत का अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है। सत्ताधारी बीजेपी के भी कई विधायक, सांसदों पर भी इसमें लिप्त होने के आरोप लगते रहे हैं। इसी मुद्दे पर एक विधायक और कलेक्टर की भिड़ंत तो कई दिनों तक सुर्खियों में बनी रही। प्रदेश के छतरपुर जिले में भी अवैध रेत परिवहन ​धड़ल्ले से किया जा रहा है। यहां तो रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके खिलाफ की जा रही प्रशासन की कार्रवाई को भी खुलेआम धत्ता बताया जा रहा है। शनिवार को कुछ ऐसा ही हुआ। प्रशासन ने अवैध रेत परिवहन में लगे कुछ ट्रैक्टरों को जब्त कर थाने में रखवा दिया। कुछ ही घंटों में आरोपी, थाने से जब्त ट्रैक्टर ही ले भागे। प्रशासन को खुली चुनौती देकर दबंगई दिखानेवाले इन आरोपियों में विधायक के एक समर्थक भी शामिल हैं। घटना के बाद जिलेभर में पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इधर विधायक ललिता यादव ने समर्थक और उसकी करतूत से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने मामले में विधिवत कार्रवाई की बात कही है।