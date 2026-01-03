बस स्टैंड पर दो घंटे तक पड़ा रहा शव, गुजरते रहे लोग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच बताई जा रही है। वह पिछले काफी समय से बस स्टैंड पर घूमता रहता था, मांगकर खाता-पीता था और रात में यहीं सो जाया करता था। ठंड के चलते उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे और संभवत: इसी वजह से उसकी मौत हुई। जिस वक्त व्यक्ति का शव बस स्टैंड पर पड़ा था तब बस स्टैंड पर यात्रियों की आवाजाही जारी थी और कुत्ते शव को सूंघते रहे। हालांकि कुछ देर बाद कुछ दुकानदारों ने इंसानियत दिखाई और अपने पैसे से 120 रुपये में सफेद चादर खरीदकर शव ढक दिया।