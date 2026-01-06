ससुराल में बहू ने काटा ‘बवाल’, सास-ससुर को पीटा और उठा ले गई दहेज की बाइक

daughter in law creates ruckus in laws house takes marriage bike
mp news: आपने अक्सर सास-ससुर या ससुराल वालों के द्वारा बहू को प्रताड़ित किए जाने के बारे में सुना होगा और देखा होगा। लेकिन मध्यप्रदेश के छतरपुर में इससे एक उलटा मामला सामने आया है। यहां एक बहू ने अपनी ससुराल में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। बहू अपने पिता के साथ ससुराल पहुंची और सास-ससुर के साथ मारपीट करते हुए दहेज में मिली बाइक को दूसरी बाइक पर बांधकर अपने साथ वापस मायके ले आई।
मामला छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव का है। यहां रहने वाले लक्ष्मण कुशवाहा की शादी 4 मार्च 2024 को रोशनी कुशवाहा के साथ हुई थी। शादी के 10 महीने बाद तक सबकुछ ठीक रहा लेकिन दिसंबर 2024 में रोशनी का सास-ससुर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिसके कारण वो अपने मायके चली गई और वहीं रहने लगी। अब 2 जनवरी 2025 को अचानक रोशनी अपने पिता व अन्य लोगों के साथ ससुराल पहुंची और हंगामा मचा दिया। सास-ससुर के साथ मारपीट करने के बाद रोशनी व उसके साथ आए लोग दहेज में मिली बाइक को दूसरी बाइक पर बांधकर अपने साथ ले गए।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद रोशनी के पति लक्ष्मण कुशवाहा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में लक्ष्मण ने पत्नी रोशनी व ससुराल वालों से अपनी जान को खतरा होने की बात भी लिखी है। उसका ये भी कहना है कि वो पत्नी के साथ रहना चाहता है लेकिन ससुराल वाले लगातार उनके मामलों में दखल देते हैं जिसके कारण उसके दांपत्य जीवन में कलह बढ़ रही है। पुलिस ने पीड़ित पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।
