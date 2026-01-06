ससुराल में बहू ने काटा ‘बवाल’, सास-ससुर को पीटा और उठा ले गई दहेज की बाइक

मामला छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव का है। यहां रहने वाले लक्ष्मण कुशवाहा की शादी 4 मार्च 2024 को रोशनी कुशवाहा के साथ हुई थी। शादी के 10 महीने बाद तक सबकुछ ठीक रहा लेकिन दिसंबर 2024 में रोशनी का सास-ससुर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिसके कारण वो अपने मायके चली गई और वहीं रहने लगी। अब 2 जनवरी 2025 को अचानक रोशनी अपने पिता व अन्य लोगों के साथ ससुराल पहुंची और हंगामा मचा दिया। सास-ससुर के साथ मारपीट करने के बाद रोशनी व उसके साथ आए लोग दहेज में मिली बाइक को दूसरी बाइक पर बांधकर अपने साथ ले गए।