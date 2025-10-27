हवाई यात्रियों को बड़ी सौगात, शुरू हुई दिल्ली-खजुराहो-वाराणसी फ्लाइट, जानें किराया और टाइमिंग

MP News Delhi Khajuraho varanasi direct flight started: वाटर कैनन सलामी लेकर भरी पहली उड़ान। (फोटो:सोशल मीडिया)
MP News: दिल्ली, खजुराहो और वाराणसी के बीच इंडिगो एयरलाइंस की नई हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। मध्यप्रदेश के हवाई यात्रियों और पर्यटन उद्योग के लिए यह एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। खजुराहो एयरपोर्ट पर विमान के पहुंचने पर उसका पारंपरिक तरीके से वॉटर कैनन सलामी देकर स्वागत किया गया।
खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा इसी फ्लाइट से खजुराहो पहुंचे। एयरपोर्ट पर राजनगर विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सांसद शर्मा ने विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति में केक काटकर और रिबन काटकर इस हवाई सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई हवाई सेवा से बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई मिलेगी और पर्यटन (Tourism)को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
इस अवसर पर सांसद शर्मा ने खजुराहो एयरपोर्ट परिसर में एक नई लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 127वें एपिसोड का सीधा प्रसारण देखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की एयर कनेक्टिविटी लगातार मजबूत हो रही है। सांसद ने यह भी बताया कि जल्द ही एमपीके खजुराहो से जयपुर के लिए नई हवाई सेवा शुरू होने की संभावना है।
एयरपोर्ट डायरेक्टर संतोष सिंह ने बताया कि उद्घाटन के दिन 126 यात्री खजुराहो पहुंचे, जबकि 109 यात्रियों ने यहां से उड़ान भरी। यह सेवा फिलहाल 28 मार्च तक संचालित होगी और यात्रियों की प्रतिक्रिया को देखते हुए इसकी अवधि 29 अप्रैल तक बढ़ाई जा सकती है।
नई सेवा के तहत इंडिगो का विमान सुबह 10.00 बजे दिल्ली से उड़ान भरेगा और 11.15 बजे खजुराहो पहुंचेगा। यहां से यह विमान वाराणसी के लिए रवाना होगा। इस रूट पर किराया डायनामिक रखा गया है, जो बुकिंग के आधार पर घटता-बढ़ता रहेगा। शुरुआती दिनों में किराया 2989 रुपए से लेकर 6561 रुपए तक निर्धारित किया गया है।
