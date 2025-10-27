हवाई यात्रियों को बड़ी सौगात, शुरू हुई दिल्ली-खजुराहो-वाराणसी फ्लाइट, जानें किराया और टाइमिंग

इस अवसर पर सांसद शर्मा ने खजुराहो एयरपोर्ट परिसर में एक नई लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 127वें एपिसोड का सीधा प्रसारण देखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की एयर कनेक्टिविटी लगातार मजबूत हो रही है। सांसद ने यह भी बताया कि जल्द ही एमपीके खजुराहो से जयपुर के लिए नई हवाई सेवा शुरू होने की संभावना है।