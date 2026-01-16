एमपी में स्कूल के गेट पर लाठी और पत्थर बरसाता रहा उत्पाती, चीखते रहे बच्चे

mp news drunk man creates ruckus at school gate
mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कीरतपुर में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला कीरतपुर में एक शराबी युवक ने जमकर उत्पात मचाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी स्कूल गेट पर लाठी-डंडे बरसाते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान शिक्षक और बच्चे भयभीत नजर आए। वीडियो में बच्चों के रोते-बिलखते हुए और अफरा-तफरी मचाते हुए दृश्य साफ दिखाई दे रहे हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो के अनुसार, शराबी युवक ने स्कूल के बाहर शिक्षकों और बच्चों के साथ गाली-गलौज की और गेट पर हमला किया। अचानक हुए इस हंगामे से स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। बच्चे डर के मारे रोते-बिलखते नजर आए। स्कूल स्टाफ ने अपने और बच्चों की सुरक्षा के लिए गेट बंद किया। इस दौरान स्टाफ ने पूरे उत्पात का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें आतंक और डर साफ दिखाई दे रहा है।
मामले में स्कूल की प्रभारी प्राचार्य रामसिया पटेल ने बताया कि गांव का माहौल खराब न हो, इसलिए उन्होंने घटना की रिपोर्ट नहीं की। उनका कहना है कि रोजाना गांव और स्कूल आना-जाना होता है, इसलिए आपसी समझौता कर लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत करने पर और बवाल हो सकता था और किसी बड़े हादसे का डर था।
स्कूल स्टाफ ने बताया कि यह घटना और वीडियो दिसंबर के आखिरी सप्ताह की है। वीडियो अब 16 जनवरी को सामने आया। डर के कारण स्टाफ ने पहले किसी को सूचना नहीं दी। घटना का वीडियो नाम न बताने की शर्त पर स्कूल स्टाफ द्वारा दिया गया। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से किसी तरह का समर्थन नहीं मिला। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मामला आपस में निपट गया है।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग