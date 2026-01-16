16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

छतरपुर

एमपी में स्कूल के गेट पर लाठी और पत्थर बरसाता रहा उत्पाती, चीखते रहे बच्चे

mp news: सरकारी स्कूल में शराबी ने मचाया जमकर उत्पात, दहशत में रहे बच्चे और स्कूल का स्टाफ।

छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Jan 16, 2026

chhatarpur

mp news drunk man creates ruckus at school gate

mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कीरतपुर में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला कीरतपुर में एक शराबी युवक ने जमकर उत्पात मचाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी स्कूल गेट पर लाठी-डंडे बरसाते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान शिक्षक और बच्चे भयभीत नजर आए। वीडियो में बच्चों के रोते-बिलखते हुए और अफरा-तफरी मचाते हुए दृश्य साफ दिखाई दे रहे हैं।

बच्चे और शिक्षक रहे दहशत में

प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो के अनुसार, शराबी युवक ने स्कूल के बाहर शिक्षकों और बच्चों के साथ गाली-गलौज की और गेट पर हमला किया। अचानक हुए इस हंगामे से स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। बच्चे डर के मारे रोते-बिलखते नजर आए। स्कूल स्टाफ ने अपने और बच्चों की सुरक्षा के लिए गेट बंद किया। इस दौरान स्टाफ ने पूरे उत्पात का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें आतंक और डर साफ दिखाई दे रहा है।

प्रिंसिपल ने नहीं की शिकायत

मामले में स्कूल की प्रभारी प्राचार्य रामसिया पटेल ने बताया कि गांव का माहौल खराब न हो, इसलिए उन्होंने घटना की रिपोर्ट नहीं की। उनका कहना है कि रोजाना गांव और स्कूल आना-जाना होता है, इसलिए आपसी समझौता कर लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत करने पर और बवाल हो सकता था और किसी बड़े हादसे का डर था।

वीडियो 15 दिन पुराना

स्कूल स्टाफ ने बताया कि यह घटना और वीडियो दिसंबर के आखिरी सप्ताह की है। वीडियो अब 16 जनवरी को सामने आया। डर के कारण स्टाफ ने पहले किसी को सूचना नहीं दी। घटना का वीडियो नाम न बताने की शर्त पर स्कूल स्टाफ द्वारा दिया गया। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से किसी तरह का समर्थन नहीं मिला। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मामला आपस में निपट गया है।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 09:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी में स्कूल के गेट पर लाठी और पत्थर बरसाता रहा उत्पाती, चीखते रहे बच्चे

Patrika Site Logo

