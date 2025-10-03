छतरपुर में जमीन कारोबारी के घर ईडी का छापा, जमीन खरीद मामले में जांच जारी

परिवार के लोगों का ठेकेदारी और रियल स्टेट से जुड़ाव है। अनंत राम शिवहरे (पूर्व नल फिटिंग ठेकेदार, वर्तमान में रियल स्टेट करोबार), मुकेश शिवहरे (सब इंजीनियर, पूर्व में पन्ना में कार्यरत) और मुकेश की पत्नी डॉ. सोनल शिवहरे।

हालांकि, अभी तक यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस मामले की ईडी जांच कर रही है। ईडी ने आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया है। जमीन खरीद बिक्री के कारोबार सम्बन्धी मामले में ईडी जांच कर रही है।