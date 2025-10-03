छतरपुर में जमीन कारोबारी के घर ईडी का छापा, जमीन खरीद मामले में जांच जारी

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के बगौता तिराहे पर सुबह सात बजे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने शिवहरे परिवार के घर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि भोपाल से आई टीम ने 4 पुलिसकर्मियों के साथ घर पहुंचकर जांच शुरु की।
परिवार के लोगों का ठेकेदारी और रियल स्टेट से जुड़ाव है। अनंत राम शिवहरे (पूर्व नल फिटिंग ठेकेदार, वर्तमान में रियल स्टेट करोबार), मुकेश शिवहरे (सब इंजीनियर, पूर्व में पन्ना में कार्यरत) और मुकेश की पत्नी डॉ. सोनल शिवहरे।
हालांकि, अभी तक यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस मामले की ईडी जांच कर रही है। ईडी ने आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया है। जमीन खरीद बिक्री के कारोबार सम्बन्धी मामले में ईडी जांच कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, शिवहरे परिवार ठेकेदारी के साथ-साथ जमीन खरीद-फरोख्त के व्यवसाय से जुड़ा है। जिसे लेकर लेन-देन और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग