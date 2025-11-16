एमपी में बेटे के जन्म की खुशी मना रहे पिता के साथ हादसा, दो उंगलियां कटीं

Father celebrating son's birth suffers accident injured two fingers
MP News: बेटे के जन्म की खुशी मना रहे एक पिता के साथ ऐसा हादसा हुआ कि उनके हाथ की दो उंगलियां कट गईं। मामला मध्यप्रदेश के छतरपुर का है जहां हादसे के शिकार हुए पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। एक तरफ जहां परिवार में बेटे के जन्म से खुशियों का माहौल था तो वहीं पिता के साथ हुए हादसे ने सभी को दुखी कर दिया। घटना शहर के सिटी कोतवाली थाना इलाके की है।
छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के संकट मोचन इलाके में रहने वाले 25 साल के हीरा कुशवाहा की पत्नी पूनम ने जिला अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। अस्पताल से मां-बेटे के डिस्चार्ज होने के बाद परिवार में खुशियों का माहौल था और पिता हीरालाल बेटा होने की खुशी में पटाखे फोड़ रहा था। लेकिन इसी दौरान एक पटाखा हीरालाल के दाहिने हाथ में ही फट गया। हाथ में पटाखा फटने से हीरालाल के हाथ में गंभीर चोट आई।
हाथ में पटाखा फटने से हीरालाल के दाहिने हाथ की दो उंगलियां गंभीर रूप से कट गईं हैं। हादसे के बाद तुरंत बड़ा भाई गोरेलाल कुशवाहा उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। जहां हीरालाल को भर्ती किया गया है और उसका इलाज चल रहा है। बड़े बाई गोरेलाल कुशवाहा ने बताया कि बहू को बेटा होने की खुशी में हीरालाल घर पर पटाखे फोड़ रहा था और इसी दौरान पटाखा हाथ में फटने से हादसा हो गया।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग