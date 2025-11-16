एमपी में बेटे के जन्म की खुशी मना रहे पिता के साथ हादसा, दो उंगलियां कटीं

MP News: बेटे के जन्म की खुशी मना रहे एक पिता के साथ ऐसा हादसा हुआ कि उनके हाथ की दो उंगलियां कट गईं। मामला मध्यप्रदेश के छतरपुर का है जहां हादसे के शिकार हुए पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। एक तरफ जहां परिवार में बेटे के जन्म से खुशियों का माहौल था तो वहीं पिता के साथ हुए हादसे ने सभी को दुखी कर दिया। घटना शहर के सिटी कोतवाली थाना इलाके की है।