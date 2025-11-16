Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

एमपी में बेटे के जन्म की खुशी मना रहे पिता के साथ हादसा, दो उंगलियां कटीं

MP News: पिता के साथ हादसा होते ही परिवार में मचा हड़कंप, अस्पताल में इलाज जारी...।

छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Nov 16, 2025

chhatarpur

Father celebrating son's birth suffers accident injured two fingers

MP News: बेटे के जन्म की खुशी मना रहे एक पिता के साथ ऐसा हादसा हुआ कि उनके हाथ की दो उंगलियां कट गईं। मामला मध्यप्रदेश के छतरपुर का है जहां हादसे के शिकार हुए पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। एक तरफ जहां परिवार में बेटे के जन्म से खुशियों का माहौल था तो वहीं पिता के साथ हुए हादसे ने सभी को दुखी कर दिया। घटना शहर के सिटी कोतवाली थाना इलाके की है।

हाथ में फटा पटाखा

छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के संकट मोचन इलाके में रहने वाले 25 साल के हीरा कुशवाहा की पत्नी पूनम ने जिला अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। अस्पताल से मां-बेटे के डिस्चार्ज होने के बाद परिवार में खुशियों का माहौल था और पिता हीरालाल बेटा होने की खुशी में पटाखे फोड़ रहा था। लेकिन इसी दौरान एक पटाखा हीरालाल के दाहिने हाथ में ही फट गया। हाथ में पटाखा फटने से हीरालाल के हाथ में गंभीर चोट आई।

हाथ की दो उंगलियां कटीं

हाथ में पटाखा फटने से हीरालाल के दाहिने हाथ की दो उंगलियां गंभीर रूप से कट गईं हैं। हादसे के बाद तुरंत बड़ा भाई गोरेलाल कुशवाहा उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। जहां हीरालाल को भर्ती किया गया है और उसका इलाज चल रहा है। बड़े बाई गोरेलाल कुशवाहा ने बताया कि बहू को बेटा होने की खुशी में हीरालाल घर पर पटाखे फोड़ रहा था और इसी दौरान पटाखा हाथ में फटने से हादसा हो गया।

16 Nov 2025 08:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी में बेटे के जन्म की खुशी मना रहे पिता के साथ हादसा, दो उंगलियां कटीं

