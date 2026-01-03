दहेज न देने पर ‘ससुर जी’ ने खिलाई जहरीली दवा, चली गई आंखों की रोशनी

फोटो सोर्स- एआई जनरेटेड
MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पीड़िता ने अपने पति, ससुराल पक्ष और मामा ससुर पर जहरीली दवा खिलाकर आंखों की रोशनी खराब करने, दहेज की मांग, मारपीट कर घर से निकालने और बिना तलाक दूसरी शादी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
हेमलता ने बताया कि उसका विवाह 15 जून 2021 को ग्राम सूरजपुरा निवासी लक्ष्मन उर्फ राकेश साहू से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में 2 लाख रुपये की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने पर उसके साथ लगातार प्रताड़ना की गई।
पीड़िता का आरोप है कि बीमारी के दौरान उसके पति और ससुर ने उसे कोई जहरीली दवा खिला दी, जिससे उसकी आंखों की रोशनी लगभग 99 प्रतिशत तक चली गई और अब वह बिना सहारे दैनिक कार्य करने में भी असमर्थ है। इसके बाद ससुराल पक्ष ने दूसरी शादी की धमकी दी और कुछ समय बाद पति ने राजकुमारी नाम की महिला से बिना तलाक दूसरी शादी भी कर ली। पीड़िता का यह भी कहना है कि उसे धोखे से कोर्ट मैरिज के कागजों पर अंगूठा लगवाया गया।
पीड़िता ने बताया कि 21 अगस्त 2025 को उसने पुलिस अधीक्षक छतरपुर सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत दी थी, लेकिन ससुराल पक्ष द्वारा समझौते का भरोसा देने पर आगे कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद 22 दिसंबर 2025 को पति और उसकी दूसरी पत्नी ने पुनः मारपीट कर 2 लाख रुपये की मांग की और उसे घर से भगा दिया। मारपीट में उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं।
पीड़िता ने पति लक्ष्मन उर्फ राकेश साहू, ससुर कल्लू साहू, सास हल्की बाई उर्फ प्यारी बाई और मामा ससुर कल्लू साहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।
