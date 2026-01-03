दहेज न देने पर ‘ससुर जी’ ने खिलाई जहरीली दवा, चली गई आंखों की रोशनी

पीड़िता ने बताया कि 21 अगस्त 2025 को उसने पुलिस अधीक्षक छतरपुर सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत दी थी, लेकिन ससुराल पक्ष द्वारा समझौते का भरोसा देने पर आगे कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद 22 दिसंबर 2025 को पति और उसकी दूसरी पत्नी ने पुनः मारपीट कर 2 लाख रुपये की मांग की और उसे घर से भगा दिया। मारपीट में उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं।



पीड़िता ने पति लक्ष्मन उर्फ राकेश साहू, ससुर कल्लू साहू, सास हल्की बाई उर्फ प्यारी बाई और मामा ससुर कल्लू साहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।