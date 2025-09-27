फर्जीवाड़ा उजागर: 16 शिक्षकों ने खुद ही बना लिए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, FIR दर्ज

MP News:एमपी में वर्ष 2023 में हुई वर्ग-3 की भर्ती में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी पाने वाले 11 शिक्षकों के खिलाफ कोतवाली थाना में जालसाजी का केस दर्ज किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मामला पंजीबद्ध हुआ है। बताया जा रहा है कि इन शिक्षकों ने 2023 में वर्ग-3 में पात्रता पाई थी। इन शिक्षकों ने दूसरे दिव्यांगों के सर्टिफिकेट को एडिट करके अपने नाम का दस्तावेज बनाकर नौकरी हासिल(Teacher Recruitment) की थी। अधिकांश शिक्षक भिंड, मुरैना के रहने वाले हैं।