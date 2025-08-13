एमपी में एक और क्लर्क रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले का है जहां जनपद पंचायत के क्लर्क को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।
राहुल लोधी नाम के युवक की शिकायत पर छतरपुर जिल की बड़ामलहरा जनपद पंचायत कार्यालय में पदस्थ लिपिक मुकेश वर्मा को सागर लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। शिकायतकर्ता राहुल के मुताबिक उसने संबल योजना की राशि के लिए आवेदन किया था। संबल योजना की राशि 2 लाख रूपये दिलाने के एवज में लिपिक मुकेश वर्मा ने उससे 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग की और रिश्वत न दिए जाने पर उसके आवेदन को अटका रखा था।
फरियादी राहुल लोधी ने रिश्वतखोर क्लर्क मुकेश वर्मा की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय सागर में की। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वत की पहली किश्त के 10 हजार रूपये देने के लिए फरियादी को रिश्वतखोर क्लर्क मुकेश वर्मा के पास भेजा। जैसे ही दफ्तर में मुकेश ने रिश्वत के रूपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे वहीं पर रंगेहथों धरदबोचा।