एमपी में एक और क्लर्क रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

राहुल लोधी नाम के युवक की शिकायत पर छतरपुर जिल की बड़ामलहरा जनपद पंचायत कार्यालय में पदस्थ लिपिक मुकेश वर्मा को सागर लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। शिकायतकर्ता राहुल के मुताबिक उसने संबल योजना की राशि के लिए आवेदन किया था। संबल योजना की राशि 2 लाख रूपये दिलाने के एवज में लिपिक मुकेश वर्मा ने उससे 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग की और रिश्वत न दिए जाने पर उसके आवेदन को अटका रखा था।