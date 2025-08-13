Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

युवक-युवती का छिपकर अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल…

mp news: वीडियो वायरल होने के बाद युवती ने दर्ज कराई शिकायत, बोली- कट्टा अड़ाकर जबरदस्ती ले गया था युवक...।

मुरैना

Shailendra Sharma

Aug 13, 2025

morena
some body made boy girl obscene video viral (file poto)

mp news: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में एक युवती का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित युवती ने पुलिस में रेप की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे जबरदस्ती सिर पर कट्टा अड़ाकर अपने साथ पत्थर खदान के पास ले गया था जहां उसके साथ डरा धमकाकर रेप किया। इसी दौरान किसी ने छिपकर रेप का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

सिर पर कट्टा अड़ाकर किया रेप

कैलारस थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली पीड़ित युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि 28 जून 2025 को आरोपी अवदीप धाकड़ ने उसे बातचीत के लिए घर के पीछे बुलाया। वो घर के पीछे पहुंची तो अवदीप ने उसके सिर पर कट्टा अड़ा दिया और घर से कुछ दूरी पर पत्थर की खदान के पास ले जाकर उसके साथ डरा धमकाकर रेप किया। इतना ही नहीं रेप करने के बाद आरोपी अवदीप धाकड़ ने धमकी दी कि अगर किसी को भी कुछ बताया तो उसके परिवार को जान से मार देगा। आरोपी की धमकी से वो डर गई और खामोश रही लेकिन अब उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने वायरल कर दिया है।

किसी ने छिपकर बनाया अश्लील वीडियो

पुलिस को आशंका है कि पीड़िता और आरोपी युवक में पहले से जान पहचान थी। दोनों 28 जून को पत्थर की खदान पर मिले थे और वहीं पर उनकी नजदीकियों के दौरान कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था जिसने छिपकर उनका अश्लील वीडियो मोबाइल से बना लिया और अब वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद युवती की बदनामी हुई जिसके बाद उसने परिजन के साथ थाने पहुंचकर आरोपी अवदीप धाकड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कर जांच में ले लिया गया है। वीडियो किसने बनाया और वायरल किया इसका भी पुलिस पता लगा रही है।

13 Aug 2025 04:05 pm

