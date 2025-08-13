युवक-युवती का छिपकर अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल…

कैलारस थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली पीड़ित युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि 28 जून 2025 को आरोपी अवदीप धाकड़ ने उसे बातचीत के लिए घर के पीछे बुलाया। वो घर के पीछे पहुंची तो अवदीप ने उसके सिर पर कट्टा अड़ा दिया और घर से कुछ दूरी पर पत्थर की खदान के पास ले जाकर उसके साथ डरा धमकाकर रेप किया। इतना ही नहीं रेप करने के बाद आरोपी अवदीप धाकड़ ने धमकी दी कि अगर किसी को भी कुछ बताया तो उसके परिवार को जान से मार देगा। आरोपी की धमकी से वो डर गई और खामोश रही लेकिन अब उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने वायरल कर दिया है।