एमपी के छतरपुर में बड़ा हादसा, 1 श्रद्धालु की मौत, 29 घायल

mp news: बगाज माता मंदिर से ज्वारे चढ़ाकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई...।

1 minute read

छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Sep 30, 2025

chhatarpur

Major accident Tractor trolley full of devotees overturned 1 dead 29 injured

mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है यहां बड़ामलहरा तहसील अंतर्गत घुवारा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। बगाज माता मंदिर से ज्वारे चढ़ाकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 50 वर्षीय मोतीलाल पिता गणेश यादव निवासी चौरई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 29 श्रद्धालु घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई।

श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी

घटना घुवारा पेट्रोल पंप के पास बुदौर पुलिया के समीप हुई। थाना प्रभारी कृपाल मार्को ने बताया कि तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में श्रद्धालु लौट रहे थे। इनमें से एक ट्रैक्टर तेज रफ्तार में था। रास्ते में भैंसों को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर सड़क से उतर गया और पलट गया। ट्रेक्टर में आग भी लगी लेकिन बारिश के चलते फैल नहीं पाई। हादसे में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। जेसीबी की मदद से ट्रॉली को सीधा किया गया।

1 की मौत 29 घायल

हादसे में 50 वर्षीय मोतीलाल पिता गणेश यादव निवासी चौरई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 29 लोग घायल हुए हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए घुवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सीएमएचओ डॉ. आरपी गुप्ता ने बताया कि कुल 29 लोग घायल हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर होने पर उन्हें बड़ामलहरा और छतरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं 4 लोगों को सागर और 3 को टीकमगढ़ के लिए रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार घायल श्रद्धालु सेक, सेमरा और चौरई क्षेत्र के निवासी हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों की तत्परता से घायलों को समय पर उपचार मिल सका।

इंदौर

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी के छतरपुर में बड़ा हादसा, 1 श्रद्धालु की मौत, 29 घायल

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

