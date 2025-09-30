एमपी के छतरपुर में बड़ा हादसा, 1 श्रद्धालु की मौत, 29 घायल

हादसे में 50 वर्षीय मोतीलाल पिता गणेश यादव निवासी चौरई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 29 लोग घायल हुए हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए घुवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सीएमएचओ डॉ. आरपी गुप्ता ने बताया कि कुल 29 लोग घायल हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर होने पर उन्हें बड़ामलहरा और छतरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं 4 लोगों को सागर और 3 को टीकमगढ़ के लिए रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार घायल श्रद्धालु सेक, सेमरा और चौरई क्षेत्र के निवासी हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों की तत्परता से घायलों को समय पर उपचार मिल सका।