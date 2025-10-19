एमपी में ‘मंत्री जी’ काफिले की गाड़ी से टक्कर: बुजुर्ग का पैर कटा, परिवार ने कर्ज लेकर चुकाया अस्पताल का बिल

ग्वालियर में पिता का इलाज करवा रहे साहब सिंह के बेटे सुरेंद्र सिंह ने फोन पर बताया कि हमारे पिता को मंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले में चल रही गाड़ी ने टक्कर मारी थी। इसके बाद इलाज के लिए सिर्फ एंबुलेंस मुहैया कराई गई, बाकी किसी ने कोई हालचाल नहीं पूछा। न मंत्री आए, न किसी ने आर्थिक मदद की बात की। अब तक करीब 1 लाख 70 हजार रुपए इलाज में खर्च हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि परिवार गरीब है, छोटे भाई ने गांव से कर्ज लेकर पैसे भेजे हैं ताकि इलाज जारी रह सके। यह प्राइवेट अस्पताल है, यहां आयुष्मान कार्ड मान्य नहीं है। मेरे साथ भतीजा शैलेंद्र सिंह भी लगा हुआ है। हम दोनों पिता जी के इलाज में इतने व्यस्त हैं कि अब तक एक्सीडेंट की रिपोर्ट तक नहीं करा पाए।