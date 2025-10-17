Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

एमपी में मंत्री जी के काफिले ने ‘ई-रिक्शा’ को उड़ाया: 7 लोग घायल, मंत्री बोले- ‘मुझे मत फंसाओ…’

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले ने ई-रिक्शे को टक्कर मार दी। जिसमें सात लोग घायल हुए हैं।

2 min read

छतरपुर

image

Himanshu Singh

Oct 17, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुशनगर थाना क्षेत्र के बसंतपुर तिराहे के पास गुरुवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। जिसमें राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले में शामिल फॉलोअप वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा चालक समेत सात लोग घायल हो गए। हादसे में घायल हुए एक 70 वर्षीय बुजुर्ग के पैरों में गंभीर चोट आई है। जिसमें उनका पैर काटना पड़ेगा।

दरअसल, गुधौरा गांव निवासी साहब सिंह बाजार से दिवाली के लिए सामान खरीदकर लवकुशनगर से गांव लौट रहे थे। उसी दौरान राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले में चल रहे वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ई-रिक्शा पलट गया और रिक्शे में सवार लोग सड़क पर जा गिरे।

घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा

सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत ही लवकुशनगर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद साहब सिंह को छतरपुर जिला अस्पताल और वहां से ग्वालियर रेफर किया गया। छतरपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर नीरज सोनी ने बताया कि वृद्ध की हालत गंभीर थी, इसलिए उन्हें ग्वालियर भेजा गया। वहां सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि उनका एक पैर काटना पड़ेगा, जबकि दूसरे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

गाड़ी की तलाश में जुटी पुलिस

लवकुशनगर एसडीओपी नवीन दुबे ने बताया कि जिस वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी, उसकी तलाश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, यह गाड़ी छटेकुआ निवासी पुष्पेंद्र सिंह की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

मंत्री बोले- मुझे मत फंसाओ

घायल साहब सिंह के बेटे पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि मंत्री के काफिले की गाड़ी मेरे पिता से टकराई। घटना के बाद काफिले के पीछे चल रही गौरिहार थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुष्पेंद्र ने कहा, जब हमने मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में मत फंसाओ, मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है।

दशहरा मिलन समारोह से लौट रहे थे मंत्री

राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार गुरुवार शाम बरहा गांव में आयोजित दशहरा मिलन समारोह में शामिल होकर लवकुशनगर लौट रहे थे। काफिले में कई वाहन शामिल थे। बताया गया कि मंत्री की चार गाड़ियां आगे निकल चुकी थीं, तभी पांचवीं गाड़ी ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी।

आयुष्मान भारत योजना के तहत होगा इलाज

घायल के भतीजे कपूर सिंह ने बताया कि मंत्री अहिरवार ने कहलवाया है कि साहब सिंह का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत कराया जाएगा।

संबंधित विषय:

mp news

17 Oct 2025 02:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी में मंत्री जी के काफिले ने 'ई-रिक्शा' को उड़ाया: 7 लोग घायल, मंत्री बोले- 'मुझे मत फंसाओ…'

