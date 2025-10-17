एमपी में मंत्री जी के काफिले ने ‘ई-रिक्शा’ को उड़ाया: 7 लोग घायल, मंत्री बोले- ‘मुझे मत फंसाओ…’

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुशनगर थाना क्षेत्र के बसंतपुर तिराहे के पास गुरुवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। जिसमें राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले में शामिल फॉलोअप वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा चालक समेत सात लोग घायल हो गए। हादसे में घायल हुए एक 70 वर्षीय बुजुर्ग के पैरों में गंभीर चोट आई है। जिसमें उनका पैर काटना पड़ेगा।



दरअसल, गुधौरा गांव निवासी साहब सिंह बाजार से दिवाली के लिए सामान खरीदकर लवकुशनगर से गांव लौट रहे थे। उसी दौरान राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले में चल रहे वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ई-रिक्शा पलट गया और रिक्शे में सवार लोग सड़क पर जा गिरे।