छतरपुर

ट्रेन के इंतजार में बैठी महिला को प्रसव पीड़ा उठी, फिर प्लेटफॉर्म पर ही गूंजी किलकारी

MP News: मध्यप्रदेश के हरपालपुर स्टेशन पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया।

less than 1 minute read

छतरपुर

image

Himanshu Singh

Oct 07, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 12447 यूपी सम्पर्क क्रांति ट्रेन का इंतजार रही एक महिला यात्री को अचानक प्रसव पीड़ा उठ गई। इसी दौरान महिला ने प्लेटफॉर्म पर ही बच्चे को जन्म दे दिया।

दरअसल, महिला अपने पति के साथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। इसके पहले ही वहां मौजूद नागरिकों के द्वारा अस्पताल में सूचना दे दी गई थी। बच्चे को बेहतर इलाज के लिए एंबुलेंस 112 की मदद से अस्पताल भेजा गया। दोनों स्वस्थ हैं।

मौके पर मौजूद महिलाओं ने कराई डिलीवरी

स्टेशन पर मौजूद महिलाओं की मदद से डिलीवरी कराई गई। उसी दौरान एंबुलेंस भी पहुंच गई। जिसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया। महिला के साथ उसका पति जुगल किशोर भी था।

mp news

Published on:

07 Oct 2025 02:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / ट्रेन के इंतजार में बैठी महिला को प्रसव पीड़ा उठी, फिर प्लेटफॉर्म पर ही गूंजी किलकारी

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

