रात के अंधेरे में आसमान में मंडराती दिखी चमकती हुई रहस्यमयी चीजें, दहशत में आए लोग

हालांकि, ये अजीबो गरीब घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है खजुराहो के अंतर्गत आने वाली राजनगर तहसील के बम्होरी, नाद समेंत कई गांवों में अंधेरा होते ही वो चीजें दिखाई देने लगीं, जिन्हें सभी गांवों से लोगों द्वारा देखा गया। बताया जा रहा है कि, कुछ जगह तो उस अनजान चीज को देख लोगों ने चीख-पुकार मचानी शुरु कर दी। क्योंकि, शुरुआत में ये तो समझ नहीं आ रहा था कि, आखिर वो चीज क्या थी। बस कुछ कुछ दूरी पर अंलग अलग रंगों की लाइटें चमकती दिख रही थीं, जिन्हें देख ग्रामीण खौफ में आ गए। ऐसे में हिम्मत करके कुछ लोग खुले क्षेत्रों में लाठियां लेकर निकल आए तो कुछ टॉर्च जलाकर उन चमकती चीजों को बारीकी से देखने लगे।