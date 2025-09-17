रात के अंधेरे में आसमान में मंडराती दिखी चमकती हुई रहस्यमयी चीजें, दहशत में आए लोग

Mysterious Flying Object Seen :मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में एक दिन पहले रात के अंधेरे में उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां लोगों ने आसमान में एक रहस्यमयी चमकती चीज मंडराते देखी। आसमान में उतड़ी उस न दिखते हुए सिर्फ चमचमाती चीज से आती भिन्न-भिन्न सी आवाज सुनकर ग्रीमण दहशत में आ गए। देखते ही देखते आलम ये हो गया कि, कोई अपने घर से लाठी-डंडा लेकर बाहर निकल आया तो कोई छिपते-छिपाते उस रहस्यमयी चीज के वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।
हालांकि, ये अजीबो गरीब घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है खजुराहो के अंतर्गत आने वाली राजनगर तहसील के बम्होरी, नाद समेंत कई गांवों में अंधेरा होते ही वो चीजें दिखाई देने लगीं, जिन्हें सभी गांवों से लोगों द्वारा देखा गया। बताया जा रहा है कि, कुछ जगह तो उस अनजान चीज को देख लोगों ने चीख-पुकार मचानी शुरु कर दी। क्योंकि, शुरुआत में ये तो समझ नहीं आ रहा था कि, आखिर वो चीज क्या थी। बस कुछ कुछ दूरी पर अंलग अलग रंगों की लाइटें चमकती दिख रही थीं, जिन्हें देख ग्रामीण खौफ में आ गए। ऐसे में हिम्मत करके कुछ लोग खुले क्षेत्रों में लाठियां लेकर निकल आए तो कुछ टॉर्च जलाकर उन चमकती चीजों को बारीकी से देखने लगे।
बाद में किसी के द्वारा ध्यानपूर्वक देखने पर पता चला कि, आसमान मे उड़ने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि, ड्रोन थे। हालांकि, अबतक ये पुष्टि नहीं हो सकी है कि, तीन से चार की संख्या में उड़ने वाले उन अज्ञात ड्रोनों को आखिर कहां से और किस उद्देश्य से उड़ाया जा रहा था। हालांकि, वीडियो रिकॉर्ड किए जाने के वक्त उन ड्रोन्स की ऊंचाई अधिक होने के कारण स्पष्ट तस्वीर नहीं दिख सकी है। फिलहाल, क्षेत्र में हुई वो घटना अब भी यहां कोतुहल का विषय बनी हुई है।