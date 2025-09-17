Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

रात के अंधेरे में आसमान में मंडराती दिखी चमकती हुई रहस्यमयी चीजें, दहशत में आए लोग

Mysterious Flying Object Seen : खजुराहो के आसमान में नजर आई रहस्यमयी चीज देख ग्रामीण दहशत में आ गए। घटना के कुछ वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।

छतरपुर

Faiz Mubarak

Sep 17, 2025

Mysterious Flying Object Seen
आसमान में मंडराती दिखी रहस्यमयी चीजें (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Mysterious Flying Object Seen :मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में एक दिन पहले रात के अंधेरे में उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां लोगों ने आसमान में एक रहस्यमयी चमकती चीज मंडराते देखी। आसमान में उतड़ी उस न दिखते हुए सिर्फ चमचमाती चीज से आती भिन्न-भिन्न सी आवाज सुनकर ग्रीमण दहशत में आ गए। देखते ही देखते आलम ये हो गया कि, कोई अपने घर से लाठी-डंडा लेकर बाहर निकल आया तो कोई छिपते-छिपाते उस रहस्यमयी चीज के वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।

हालांकि, ये अजीबो गरीब घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है खजुराहो के अंतर्गत आने वाली राजनगर तहसील के बम्होरी, नाद समेंत कई गांवों में अंधेरा होते ही वो चीजें दिखाई देने लगीं, जिन्हें सभी गांवों से लोगों द्वारा देखा गया। बताया जा रहा है कि, कुछ जगह तो उस अनजान चीज को देख लोगों ने चीख-पुकार मचानी शुरु कर दी। क्योंकि, शुरुआत में ये तो समझ नहीं आ रहा था कि, आखिर वो चीज क्या थी। बस कुछ कुछ दूरी पर अंलग अलग रंगों की लाइटें चमकती दिख रही थीं, जिन्हें देख ग्रामीण खौफ में आ गए। ऐसे में हिम्मत करके कुछ लोग खुले क्षेत्रों में लाठियां लेकर निकल आए तो कुछ टॉर्च जलाकर उन चमकती चीजों को बारीकी से देखने लगे।

ये भी पढ़ें

मम्मी-पापा की हो रही थी लड़ाई, आग बबूला हुए बेटे ने फावड़े से हमला कर पिता को मार डाला
सीधी
Son Murder His Father

वायरल हो रहा वीडियो

बाद में किसी के द्वारा ध्यानपूर्वक देखने पर पता चला कि, आसमान मे उड़ने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि, ड्रोन थे। हालांकि, अबतक ये पुष्टि नहीं हो सकी है कि, तीन से चार की संख्या में उड़ने वाले उन अज्ञात ड्रोनों को आखिर कहां से और किस उद्देश्य से उड़ाया जा रहा था। हालांकि, वीडियो रिकॉर्ड किए जाने के वक्त उन ड्रोन्स की ऊंचाई अधिक होने के कारण स्पष्ट तस्वीर नहीं दिख सकी है। फिलहाल, क्षेत्र में हुई वो घटना अब भी यहां कोतुहल का विषय बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

सड़क किनारे संदिग्ध हालत में पड़ा दिखा तेंदुए का शव, कटघरे में वन विभाग
नीमच
Leopard Dead Body Found On Roadside

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 09:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / रात के अंधेरे में आसमान में मंडराती दिखी चमकती हुई रहस्यमयी चीजें, दहशत में आए लोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.