सिर्फ नाम की कार्रवाई! बिजली कटने के बाद भी चल रही जहरीली शराब फैक्ट्री, प्रशासन बना मौन दर्शक

Liquor Factory Pollution:छतरपुर जिले के नौगांव में मेसर्स जैगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड नौगांव द्वारा पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) ने आठ अक्टूबर को उद्योग को उत्पादन प्रक्रिया तत्काल बंद करने के आदेश जारी किए थे। जिस पर बिजली कंपनी ने फैक्ट्री की बिजली सप्लाई काट दी थी। लेकिन 2 नवंबर से फिर कनेक्शन जोड़ दिया गया और फैक्ट्री संचालित हो रही है। जिम्मेदार इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बल्कि फैल रहे प्रदूषण पर मौन सहमति दे रहे हैं। (mp news)