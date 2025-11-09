‘तेरे घर में घुसकर मारूंगा’, जेल से छूटते ही आरोपियों ने बनाई रील, पीड़िता का परिवार डरा

जमानत पर रिहा होने के बाद इन युवकों ने जेल के बाहर ही फिल्मी अंदाज में एक रील बनाई, जिसमें 'तेरे घर में घुसकर मारुंगा' गीत का उपयोग किया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल रील को देखने के बाद पीड़िता और उसका परिवार भयभीत है। पीड़ित युवती ने पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) इंदौर ग्रामीण को आवेदन सौंपकर अपनी जान को खतरा बताया है। आवेदन में कहा गया कि जेल से छूटने के बाद आरोपी फिर से धमकियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर हमारी सुरक्षा को चुनौती दी जा रही है।