‘तेरे घर में घुसकर मारूंगा’, जेल से छूटते ही आरोपियों ने बनाई रील, पीड़िता का परिवार डरा

Molestation Accused Viral Reel:धार जिले के अमझेरा में छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में जेल भेजे गए युवकों ने जमानत पर छूटते ही सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो डाला, जिसने पुलिस और जेल प्रशासन दोनों की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। आरोपियों ने जेल के बाहर 'तेरे घर में घुसकर मारूंगा गीत पर रील बनाकर धमकी का खुला प्रदर्शन किया।
यह वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है, जो शुक्रवार को तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद पीड़ित परिवार में दहशत फैल गई है। अमझेरा क्षेत्र में बीते महीने कुछ युवकों द्वारा एक युवती से छेड़छाड़ और उसके परिजनों से मारपीट की घटना हुई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए समीर, सूफियान, अलतमश, अयान, शाहरुख और छोटू नामक आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने उन्हें जेल भेजदिया था। (mp news)
जमानत पर रिहा होने के बाद इन युवकों ने जेल के बाहर ही फिल्मी अंदाज में एक रील बनाई, जिसमें 'तेरे घर में घुसकर मारुंगा' गीत का उपयोग किया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल रील को देखने के बाद पीड़िता और उसका परिवार भयभीत है। पीड़ित युवती ने पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) इंदौर ग्रामीण को आवेदन सौंपकर अपनी जान को खतरा बताया है। आवेदन में कहा गया कि जेल से छूटने के बाद आरोपी फिर से धमकियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर हमारी सुरक्षा को चुनौती दी जा रही है।
महिला ने यह भी बताया कि इन युवकों ने पहले उसके साथ अश्लील हरकतें की थीं, जिसकी रिपोर्ट अमझेरा थाने में दर्ज है। अब जेल से निकलकर ये दोबारा हमारे परिवार को धमका रहे हैं। इस घटना ने जेल प्रशासन और कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। सवाल यह है कि यदि जेल से बाहर निकलते ही आरोपी खुलेआम धमकीभरा वीडियो बना सकते हैं, तो क्या सिस्टम ऐसे तत्वों के सामने बेबस है?
वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है, ऐसे गुंडों को जेल से छूटते ही सोशल मीडिया पर धमकी देने की हिमत मिलना प्रशासन की कमजोरी है। इससे कानून का डर खत्म हो रहा है। वहीं, पीड़िता ने आइजी से गुहार लगाई है कि इन युवकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और परिवार को सुरक्षा दी जाए। (mp news)
वायरल वीडियो और पीड़िता की शिकायत के आधार पर जेल प्रक्रिया करते हुए सभी आरोपियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। - विश्वजीत परिहार, एसडीओपी सरदारपुर
