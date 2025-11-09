राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को दी वार्निंग, दिग्विजय ने दिया अगले 3 साल का प्लान

राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों को भी नसीहत दी। जिलाध्यक्षों की पाठशाला के दौरान राहुल ने स्पष्ट तौर पर कहा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा मत करो। वरिष्ठता का सम्मान होना चाहिए। हालांकि राहुल यह भी बोले कि आपके सम्मान का भी ध्यान रखा जाएगा। आपकी भी उपेक्षा नहीं होगी। यह भी कहा कि आपको पॉवर दिए जा रहे हैं। लेकिन पॉवर का दुरुपयोग न हो। पीसीसी यदि काम नहीं करेगी तो जिलाध्यक्षों के माध्यम से एआईसीसी सीधे काम कराएगी। एआईसीसी के दरवाजे जिलाध्यक्षों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। आप सीधे हमारे संपर्क में रहोगे। राहुल यह भी बोले, नकारात्मकता से दूरी बनाएं।