युवाओं में नशे की लत छुड़ाने में मददगार हो रहा ओएसटी केंद्र, 200 लोगों को किया नशा मुक्त

नशा एक लत है जो आपके शरीर को तो खोखला करती ही है साथ में आपके परिवार के भविष्य को भी गर्त में डाल देती है। नशा केवल इंसान के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार के लिए अभिशाप बनकर समाज में पनप रहा है। जिले में स्मैक, हीरोइन और इंजेक्शन जैसा नशा करने वाले लोगों का ग्राफ बढ़ा है। वहीं गांजा और शराब का सेवन करने वाले लोगों में युवाओं की तादात अधिक है। एक सर्वे के अनुसार जिले में लगभग चालीस प्रतिशत युवा नशे की लत से परेशान है। इसी को देखते हुए जिला अस्पताल में बना ओएसटी सेंटर नशा करने वालों को मददगार साबित हो रहा है। ओएसटी केंद्र नशा करने वालों को मुफ्त दवा देकर लत को दूर कर रहा है और अभी तक करीब दो सौ लोगों ने नशे से दूरी बना ली है।