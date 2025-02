प्रेमानंद महाराज की यात्रा रोकने वालों पर भड़के पंडित धीरेंद्र शास्त्री, बोले- जिसके पेट में दर्द है वो…

Pandit Dhirendra Shastri came in support of Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा बंद होने के बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री उनके समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जिसके पेट में दर्द है। वह वृदांवन छोड़कर दिल्ली चले जाएं।

छतरपुर•Feb 10, 2025 / 07:43 pm• Himanshu Singh

Pandit Dhirendra Shastri came in support of Premanand Ji Maharaj: इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। बीते दिनों प्रेमानंद महाराज द्वारा रात्रिकालीन पदयात्रा को बंद कर दिया गया था। इसमें एक वजह यह सामने आई थी कि संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके चलते स्थानीय लोगों की मांग थी कि पदयात्रा को बंद किया जाए। इसको लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जवाब देते हुए कहा कि जिसके पेट में दर्द है। वह वृदांवन छोड़कर दिल्ली चले जाएं।

प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में आए पंडित धीरेंद्र शास्त्री पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा वृदांवन के संत प्रेमानंद महाराज की रात्रिकालीन पदयात्रा पर कुछ महिलाओं द्वारा आपत्ति उठाई गई थी। साधु के ही भजन में तुम रोक लगाओगी देवियां तो इंसान हो ही नहीं सकती। पूर्व के समय में हवन-कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी। मनुष्यों को हवन-पूजन से दिक्कत नहीं होती थी। दानवों को होती थी। जो लोग प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। वह लोग शुद्ध रूप से मानव नहीं हैं। समझ जाओ वह क्या हैं। बाबा आप यात्रा निकालें

आगे बागेश्वर बाबा ने कहा कि प्रेमानंद बाबा आप यात्रा निकालें। जिसके पेट में दर्द है वह वृदांवन छोड़कर दिल्ली चले जाएं। वृदांवन में तो राधे राधे चलेगा। वह उनका पुरजोर विरोध करते है ,उनकी वह ठठरी बांधेगे,बाबा बागेश्वर ने कहा कि यदि जरूरत पडी तो वह वृदांवन जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे और जाकर उन लोगों का विरोध करेंगे। जो बाबा का विरोध करेगा। हालांकि, श्री हित राधा केलि कुंज आश्रम के सोशल मीडिया पर गया था कि "आप सभी को सूचित किया जाता है कि पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य व बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए, पूज्य महाराज जी, जो पद यात्रा करते हुए रात्रि 02:00 बजे से श्री हित राधा केलि कुंज जाते थे, जिसमें सब दर्शन पाते थे, वो अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाता है।"