धीरेंद्र शास्त्री ने संतों से की भावुक अपील, बोले- संघर्ष नहीं संवाद की जरूरत…

Pandit Dhirendra Shastri: इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मुंबई स्थित बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में चल रहे तीन दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान देश के प्रमुख शंकराचार्यों, संत-महंतों और कथावाचकों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब संत समाज को आपसी मतभेदों को भुलाकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक मंच पर आना चाहिए।
शुक्रवार को पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आदरणीय शंकराचार्य जी हमारे प्रिय हैं। यदि वे दो दिन हमें गालियां भी दें, तो भी वह हमारे लिए आशीर्वाद ही है। लेकिन अब हमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए साथ आना होगा।” बागेश्वर बाबा ने देशभर के कथावाचकों और संन्यासियों से अपील की कि सभी अपने तप, तेज और विद्वत्ता को आपस में प्रतिस्पर्धा में न झोकें, बल्कि सनातन धर्म के लिए प्रचार और रक्षण में लगाएं।
आगे धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आपसी संघर्ष से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि यह सनातन धर्म को कमजोर करेगा। उन्होंने संतों से भावुक अपील करते हुए कहा कि 'यदि हमें सनातन धर्म को बचाना है, तो एक-दूसरे से लड़ना बंद करें। अब संवाद की जरूरत है, न कि मतभेद और टकराव की। संतों का एकजुट होना भारत को ग्रह युद्ध से बचा सकता है।