धीरेंद्र शास्त्री ने संतों से की भावुक अपील, बोले- संघर्ष नहीं संवाद की जरूरत…

शुक्रवार को पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आदरणीय शंकराचार्य जी हमारे प्रिय हैं। यदि वे दो दिन हमें गालियां भी दें, तो भी वह हमारे लिए आशीर्वाद ही है। लेकिन अब हमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए साथ आना होगा।” बागेश्वर बाबा ने देशभर के कथावाचकों और संन्यासियों से अपील की कि सभी अपने तप, तेज और विद्वत्ता को आपस में प्रतिस्पर्धा में न झोकें, बल्कि सनातन धर्म के लिए प्रचार और रक्षण में लगाएं।