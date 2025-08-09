त्योहार पर यात्रियों की जेबों पर डाका, बस ऑपरेटर वसूल रहे मनमाना किराया

MP News: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने घर लौटने वाले यात्रियों के लिए इस बार बस किराया एक बड़ा संकट बनकर सामने आया है। भोपाल, दिल्ली और इंदौर से छतरपुर आने वाली बस सेवाओं में सामान्य किराये से दोगुना से अधिक तक किराया वसूला जा रहा है। ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म से मिले किराया आंकड़ों के अनुसार यह मनमानी स्पष्ट दिख रही है। इस बढ़े हुए किराये ने न केवल यात्रियों को भारी आर्थिक बोझ में डाला है बल्कि स्थानीय परिवहन नियमों और प्रशासनिक निरीक्षण की भी पोल खोल दी है।