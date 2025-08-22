खेत की मेढ़ पर खेल रहे बच्चे ने सांप के बिल में डाला हाथ, चली गई जान

snake bite: मध्यप्रदेश के छतरपुर में सर्पदंश से एक और मौत की घटना सामने आई है। इस बार घटना जिले के सटई थाना इलाके के एक गांव की है जहां खेत की मेढ़ पर खेलते वक्त एक 4 साल के मासूम बच्चे को सांप ने डस लिया था। परिजन तुरंत बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।
छतरपुर जिले के सटई थाना इलाके के छापर गांव की ये घटना है जहां रहने वाले जीतेन्द्र राजपूत बुधवार को अपने 4 साल के बच्चे को साथ में खेत पर लेकर गए थे। 4 साल का मासूम आदित्य खेत पर बनी मेढ़ पर खेल रहा था और पिता कुछ काम में लग गए। इसी दौरान मेढ़ पर बने एक सांप के बिल में मासूम आदित्य ने खेल खेल में हाथ डाल दिया। बिल में जहरीला सांप बैठा हुआ था जिसमें मासूम आदित्य के बिल में हाथ डालते ही उसे हाथ में डस लिया।
सांप के काटते ही आदित्य दर्द से तिलमिला उठा और जोर जोर से रोने लगा। पिता तुरंत भागते हुए पहुंचे और देखा कि आदित्य को सांप ने काट लिया है तो तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर्स ने तुरंत आदित्य का इलाज शुरू किया लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर्स मासूम को बचा नहीं पाए। बच्चे की मौत के बाद जिला अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम किया गया और शव परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। घटना के बाद पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।