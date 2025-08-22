खेत की मेढ़ पर खेल रहे बच्चे ने सांप के बिल में डाला हाथ, चली गई जान

snake bite: मध्यप्रदेश के छतरपुर में सर्पदंश से एक और मौत की घटना सामने आई है। इस बार घटना जिले के सटई थाना इलाके के एक गांव की है जहां खेत की मेढ़ पर खेलते वक्त एक 4 साल के मासूम बच्चे को सांप ने डस लिया था। परिजन तुरंत बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।