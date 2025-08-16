1857 की क्रांति: नौगांव छावनी के सिपाहियों ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी



मई के अंत तक स्थिति विस्फोटक हो चुकी थी। चार सिपाहियों को बर्खास्त कर छतरपुर भेजने से गुस्सा और भडक़ गया। इस बीच झांसी में क्रांति की खबर आई। नौगांव से झांसी भेजी गई दो सैन्य टुकडिय़ों को आदेश तो मिला, पर असली संदेश सैनिकों के दिलों में था, वापस लौटकर अंग्रेजों पर वार करना। 10 जून की शाम बागी सैनिकों ने छावनी पर गोलियां दागीं। अफसर घोड़ों पर भागे, लेकिन विद्रोहियों ने तोपों पर कब्जा कर रास्ते बंद कर दिए। शस्त्रागार की निगरानी कर रहे सिपाही भी बागियों के साथ हो गए।