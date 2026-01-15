5 साल का प्रेम और बागेश्वर धाम में समलैंगिकों ने रचा ली शादी, परिजनों के हंगामे का VIDEO Viral

Same Sex Marriage: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां दो युवतियों ने आपसी सहमति से समलैंगिक विवाह रचा लिया। दोनों युवतियों के बीच 5 साल से चल रही प्रेम कहानी इस मोड़ पर आएगी लेकिन इस प्रेम कहानी के बाद परिवार के विरोध ने थाने में हंगामे की स्थितियां बना दी। इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें एक युवती की मां उसकी जमकर पिटाई करती नजर आ रही है। लेकिन वो टस से मस नहीं हुईं। उसके बाद पुलिस ने दोनों को थाने में सुरक्षित बैठा लिया।