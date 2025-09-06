Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

जिंदगी के पाठ के बेहतर शिक्षक है श्रीगणेश, देते हैं दस शिक्षा

श्रीगणेश की कई कहानियां प्रेरक हैं और जीवन में अनुसरण करने वाली हैं। सही मायनों में जीवन के हर एक पहलुओं को जीने का तरीका सिखाने में गणेश सर्वोपरि हैं।

छतरपुर

Dharmendra Singh

Sep 06, 2025

ganesha
विघ्नहर्ता गणेश

गणेश भगवान को बुद्धि और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। उनकी बौद्धिक क्षमता के बल पर ही देवताओं में सर्वप्रथम पूज्यनीय माना गया है। श्रीगणेश की कई कहानियां प्रेरक हैं और जीवन में अनुसरण करने वाली हैं। सही मायनों में जीवन के हर एक पहलुओं को जीने का तरीका सिखाने में गणेश सर्वोपरि हैं। वे हमें जीवन के उतार-चढ़ाव, समृद्धि और वैभव के बारे में बखूबी शिक्षा देते हैं। पत्रिका आज आपको बताने जा रहा है श्रीगणेश की ऐसी दस चीजें जो हमें जीवन की चुनौती से निपटने की शिक्षा देती है।

मुस्कुराता चेहरा- गणेश जी का चेहरा हमें यह सीख देता है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो हमें हमेशा मुस्कुरा कर उसका सामना करना चाहिए।

चार भुजाएं- गणेश जी की चार भुजाएं चारों दिशा की सूचक हैं। हमें यह सिखाती हैं कि तरक्की के लिए चारो दिशाएं खुली हैं। एक दिशा में रास्ता नहीं मिल रहा है तो हार न मानें।

बड़ी आंखे- गणेश जी की घुमावदार आंख हमें जीवन में लीक से हटकर सोचने और नए तरीके से चुनौतियों का सामना करने की शिक्षा देती है।

बड़े कान-यह हमें सिखाते हैं कि हमें हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए, दूसरों की बात समझना चाहिए और आधी-अधूरी जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए।

सूंड (मुड़ी हुई सूंड)-यह सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

एक दांत (एकदंत)- गणेश जी का एक दांत हमें सिखाता है कि त्याग करना एक महान बुद्धिमत्ता है।

छोटा वाहन मूषक- यह विनम्रता का प्रतीक है और हमें बताता है कि हमें कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए और हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए।

बड़ा पेट-यह हमें हर प्रकार के मतभेद और विचारों को स्वीकार करने और धैर्य रखने की शिक्षा देता है।

मोदक (मिठाई)- मोदक हमें सिखाते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है, हमें अपने प्रयासों के लिए पुरस्कृत होने का इंतजार करना चाहिए।

त्याग-गणेश जी हमें सिखाते हैं कि हमें उच्च उद्देश्यों के लिए भौतिक वस्तुओं का त्याग करने की आवश्यकता है।

धैर्य- गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो हमें सिखाता है कि हम धैर्य और दृढ़ता से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।

बुद्धि और ज्ञान- गणेश जी के पास बहुत बुद्धि और ज्ञान है, और वे हमें सिखाते हैं कि ज्ञान की खोज के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए और हर अनुभव से कुछ सीखना चाहिए।

06 Sept 2025 10:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / जिंदगी के पाठ के बेहतर शिक्षक है श्रीगणेश, देते हैं दस शिक्षा

