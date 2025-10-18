ऐसे हैं जिम्मेदार अफसर, 25 साल बाद भी पानी, सडक़ व स्ट्रीट लाइट की सुविधा उद्यमियों को नहीं दे पाए

औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश मार्ग की सडक़ निर्माण में भी लापरवाही बरती गई। प्रारंभ में जो सडक़ बनाई गई थी, वह घटिया निर्माण की वजह से टूट-फूट का शिकार हो चुकी है। वहीं, क्षेत्र में बिजली तो पहुंच गई है, लेकिन स्ट्रीट लाइट न होने के कारण शाम होते ही उद्यमियों और श्रमिकों को अंधेरे में काम करने को मजबूर होना पड़ता है। उद्यमी गिरीश दुबे ने बताया सडक़ निर्माण के लिए अनुमति मिल चुकी है, लेकिन उद्योग विभाग की लापरवाही के कारण कार्य लटका हुआ है। गड्डों से भरी सडक़ ने रोजमर्रा के आवागमन को कठिन बना दिया है।