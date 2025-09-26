सीएम से शुभारंभ के 25 दिन बाद आखिरकार शुरू हुई ई-लाइब्रेरी, पंजीयन और स्टाफ नियुक्ति में फंसा रहा मामला

नगरपालिका अधिकारियों के मुताबिक लाइब्रेरी के ग्रंथालय के रूप में पंजीयन और स्टाफ की नियुक्ति में अपेक्षा से अधिक समय लग गया। सब-इंजीनियर आमिर खान का कहना है, रजिस्ट्रेशन और नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी करने में हफ्ता-दस दिन का समय गया। अब सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लाइब्रेरी नियमित संचालन के लिए खुल चुकी है।सिर्फ सात छात्र पहुंचेगुरुवार को जब आखिरकार लाइब्रेरी खोली गई तो वहां केवल सात छात्र ही मौजूद मिले। छात्र डिजिटल टेबल और इंटरनेट की सुविधा का लाभ लेते दिखे, लेकिन सबसे बड़ा संकट किताबों का नजर आया। ग्रंथ संग्रह बेहद सीमित है और छात्रों ने मांग की कि जल्द से जल्द प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी किताबें और रेफरेंस मैटेरियल उपलब्ध कराया जाए।