विश्वविद्यालय का इन्क्यूबेशन सेंटर सेक्शन 8 कम्पनी के रूप में पंजीकृत हुआ, युवाओं के स्टार्ट-अप को मिलेगी फंडिंग

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर ने नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि अर्जित की है। विश्वविद्यालय का इन्क्यूबेशन सेंटर अब सेक्शन 8 कम्पनी के रूप में पंजीकृत हो चुका है। यह कदम विश्वविद्यालय के लिए ऐतिहासिक होने के साथ-साथ क्षेत्रीय स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र (स्टार्टअप इकोसिस्टम) को गति देने वाला साबित होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि अब यह सेंटर एक कानूनी, औपचारिक ढाँचे के तहत कार्य करेगा और स्टार्ट-अप्स को न केवल मार्गदर्शन और मेंटरशिप बल्कि फंडिंग और निवेश की ठोस सुविधा भी प्रदान करेगा।