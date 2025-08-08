‘मंतगेश्वर महालोक’ बनाने की कोई योजना नहीं

एक अन्य सवाल के जवाब में पर्यटन राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बीते सात वर्षों में छतरपुर जिले में पर्यटन विकास हेतु प्रदेश के बाहर के निवेशकों को कुल 6.80 करोड़ से अधिक का पूंजीगत अनुदान दिया है। तेन्दूलीफ जंगल रिसोर्ट छतरपुर के निर्माण के लिए एसबीडब्ल्यू उद्योग लिमिटेड, कानपुर (उप्र) को 3.14 करोड़ का अनुदान दिया गया, जबकि परियोजना की लागत15.98 करोड़ रही। होटल चंदेला खजुराहो के जीर्णोद्धार के लिए जेएमके हॉस्पिटैलिटी झांसी (उप्र) को 3.66 करोड़ अनुदान मिला, जबकि कुल परियोजना लागत 91.43 करोड़ रही।