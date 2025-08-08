‘मंतगेश्वर महालोक’ बनाने की कोई योजना नहीं

अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो स्थित प्राचीन चंदेलकालीन मंतगेश्वर महादेव मंदिर को लेकर आमजन में लंबे समय से मंतगेश्वर महालोक के निर्माण की उम्मीदें थीं, लेकिन विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में फिलहाल इस दिशा में कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला है। विधायक अरविंद पटैरिया के सवाल पर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने स्पष्ट किया कि विभाग स्तर पर मंतगेश्वर महालोक के निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
एक अन्य सवाल के जवाब में पर्यटन राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बीते सात वर्षों में छतरपुर जिले में पर्यटन विकास हेतु प्रदेश के बाहर के निवेशकों को कुल 6.80 करोड़ से अधिक का पूंजीगत अनुदान दिया है। तेन्दूलीफ जंगल रिसोर्ट छतरपुर के निर्माण के लिए एसबीडब्ल्यू उद्योग लिमिटेड, कानपुर (उप्र) को 3.14 करोड़ का अनुदान दिया गया, जबकि परियोजना की लागत15.98 करोड़ रही। होटल चंदेला खजुराहो के जीर्णोद्धार के लिए जेएमके हॉस्पिटैलिटी झांसी (उप्र) को 3.66 करोड़ अनुदान मिला, जबकि कुल परियोजना लागत 91.43 करोड़ रही।
विधानसभा में विधायक अभिलाष पांडेय के सवाल पर मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री पर्यटन वायु सेवा योजना के तहत खजुराहो को जबलपुर, इंदौर, भोपाल, सतना, रीवा और सिंगरौली से जोड़ा गया है। हालांकि मंडला, शिवपुरी, झाबुआ, ओरछा और पचमढ़ी में एयर स्ट्रिप न होने के कारण वहां फिलहाल वायुसेवा शुरू नहीं हो पाई है। इन स्थानों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की निविदा जारी की गई है।