बीमारी नहीं बने सजा, इसलिए जिला जेल में कैदियों के लिए सिकल सेल और कैंसर जांच शिविर लगाया

शिविर में सैकड़ों बंदियों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें कई संदिग्ध मरीजों को आगे की जांच के लिए चिन्हित किया गया। डॉ. गर्ग ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है, जो विशेष रूप से जनजातीय इलाकों में पाया जाता है, लेकिन समय रहते इसकी पहचान हो जाए तो इसके प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुंह, स्तन और गर्भाशय कैंसर जैसे रोगों की शुरुआती पहचान और जागरूकता जीवन बचाने का सबसे बड़ा उपाय है।