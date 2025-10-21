Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि, वीरता और त्याग को किया याद

MP News: पुलिस लाइन छतरपुर स्थित शहीद स्मारक पार्क में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस स्मृति परेड आयोजित की गई।

छतरपुर

Avantika Pandey

Oct 21, 2025

MP News: पुलिस लाइन छतरपुर स्थित शहीद स्मारक पार्क में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस स्मृति परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर देशभर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को याद कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई।

शहीद जवानों को दी सलामी

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन ने शहीद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नामों का वाचन कर उन्हें नमन किया। परेड में शहीद जवानों को सलामी दी गई और स्मृति परेड मार्च संपन्न हुआ।

शहीदों की वीरता और त्याग को किया याद

इस अवसर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक विजय कुमार खत्री, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, पुलिस अधिकारी-कर्मचारी, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी और एसडीईआरएफ टीम उपस्थित रहे। परेड का कमांडर निरीक्षक रक्षित केंद्र पूर्णिमा मिश्रा रहीं। सभी ने शहीदों की वीरता और त्याग को याद करते हुए उनके परिवारों और समर्पित पुलिसकर्मियों के साहस को सलाम किया।

Published on:

21 Oct 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि, वीरता और त्याग को किया याद

छतरपुर

