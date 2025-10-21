पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि, वीरता और त्याग को किया याद

इस अवसर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक विजय कुमार खत्री, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, पुलिस अधिकारी-कर्मचारी, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी और एसडीईआरएफ टीम उपस्थित रहे। परेड का कमांडर निरीक्षक रक्षित केंद्र पूर्णिमा मिश्रा रहीं। सभी ने शहीदों की वीरता और त्याग को याद करते हुए उनके परिवारों और समर्पित पुलिसकर्मियों के साहस को सलाम किया।