कानपुर-सागर नेशनल हाइवे पर गड्ढों से जूझते वाहन, फिर भी मुंगवारी टोल पर वसूली जारी

कानपुर-सागर नेशनल हाइवे (एनएच-39) का हाल इन दिनों बेहद खस्ता है। करोड़ों खर्च कर बनी नई सडक़ अभी कुछ ही महीनों में जगह-जगह से उखडकऱ गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। स्थिति यह है कि कई स्थानों पर पुरानी सडक़ की परतें साफ नजर आने लगी हैं। इसके बावजूद मुंगवारी टोल प्लाजा पर वाहनों से टोल टैक्स वसूली जारी है। वाहन चालक और स्थानीय लोग इसे खुली लूट बताते हुए सवाल उठा रहे हैं कि जब सडक़ सुरक्षित और सुगम नहीं है तो आखिरकार टोल वसूली किस आधार पर की जा रही है।